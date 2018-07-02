В Прикамье малыш упал с 8 этажа и остался жив

Несчастный случай произошёл днём 2 июля в Краснокамске. Из окна восьмого этажа высотного дома выпал на улицу двухлетний малыш.

В жару окна в квартире были открыты настежь, от улицы комнату отделяла ненадёжная москитная сетка. Со слов гуляющих во дворе очевидцев, малыш летел с высоты именно на ней. Мама мальчика находилась в это время дома, но отвлеклась на свои дела.

К счастью, после падения с огромной высоты, малыш остался жив и даже не получил серьёзных травм.

«Ребенок находится в стабильном состоянии средней тяжести, лежит в нейрохирургическом отделении», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе краевого Минздрава

По факту случившегося сейчас проводит проверку полиция. Напомним, это уже не первый случай в этом сезоне в Пермском крае, когда дети падают из окон и травмируются.