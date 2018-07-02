Россияне рассказали, какую профессию желают своим детям

Жители России рассказали, какого будущего хотят своим детям.

Как выяснилось по результатам исследования, проведённого специалистами РАНХиГС , родители в России в большинстве своём связывают достойное будущее для своих детей с тремя категориями профессий.

По мнению россиян, их дети должны работать в сфере информационных технологий, врачебного дела и силовых структур.

Что касается наименее завидных областей, в этот список попали культура, наука и образование, торговля, транспорт и сфера услуг.

Почти 90% родителей уверены, что их ребёнок должен получить образование в университете — и эта доля растёт с каждым годом. При этом лишь чуть менее 10% хотят видеть своих детей в лучших университетах Москвы или Петербурга, остальные готовы довольствоваться местными вузами.

Фото: Fotolia / Kzenon