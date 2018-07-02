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Россияне рассказали, какую профессию желают своим детям
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Россияне рассказали, какую профессию желают своим детям 

Аист на крыше 14 минут назад
Фото: Аист на крыше
Жители России рассказали, какого будущего хотят своим детям.
Как выяснилось по результатам исследования, проведённого специалистами РАНХиГС, родители в России в большинстве своём связывают достойное будущее для своих детей с тремя категориями профессий.
По мнению россиян, их дети должны работать в сфере информационных технологий, врачебного дела и силовых структур.
Что касается наименее завидных областей, в этот список попали культура, наука и образование, торговля, транспорт и сфера услуг.
Почти 90% родителей уверены, что их ребёнок должен получить образование в университете — и эта доля растёт с каждым годом. При этом лишь чуть менее 10% хотят видеть своих детей в лучших университетах Москвы или Петербурга, остальные готовы довольствоваться местными вузами.
Фото: Fotolia / Kzenon
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