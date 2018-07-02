10-летний ребёнок рухнул в канализационный люк

В Нерехтском районе 10-летний мальчик провалился в люк, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас ребёнок в больнице.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, несчастье произошло 30 июня в 15:00 в деревне Татарское в Нерехтском районе. Мальчик провалился в 3-метровый люк. При падении ребёнок ударился головой и получил сотрясение мозга и, возможно, сломал несколько рёбер.

Как рассказали корреспонденту KT в региональном СУ СКР , сейчас по этому факту проводится проверка.

Кстати, с люками в Костромской области происходит много чего плохого. Недавно мы писали об опасном люке-перевёртыше в центре Костромы, и о воровстве канализационных крышек от люков.