Ещё
10-летний ребёнок рухнул в канализационный люк
Далее:
Читайте также:
Ещё

10-летний ребёнок рухнул в канализационный люк 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Нерехтском районе 10-летний мальчик провалился в люк, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас ребёнок в больнице.
Как рассказывают очевидцы в соцсетях, несчастье произошло 30 июня в 15:00 в деревне Татарское в Нерехтском районе. Мальчик провалился в 3-метровый люк. При падении ребёнок ударился головой и получил сотрясение мозга и, возможно, сломал несколько рёбер.
Как рассказали корреспонденту KT в региональном СУ СКР, сейчас по этому факту проводится проверка.
Кстати, с люками в Костромской области происходит много чего плохого. Недавно мы писали об опасном люке-перевёртыше в центре Костромы, и о воровстве канализационных крышек от люков.
Kostroma.Today: последние новости
8-летнему Никите Смирнову срочно нужна помощь. У мальчика эпилепсия и порок развития мозга Креативное event-агентство «ЗанОЗа» открылось в Костроме: у них будет масса своих фишек После новогодней ночи с Софией Ротару костромичка решилась на пластическую операцию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини34
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол2
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом13
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение