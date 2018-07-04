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Бывшая солистка группы «Ленинград» прокомментировала развод Сергея Шнурова
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Бывшая солистка группы «Ленинград» прокомментировала развод Сергея Шнурова 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Сергей Шнуров и Матильда сообщили о разводе в мае.
Певица Алиса Вокс, экс-солистка группировки «Ленинград» прокомментировала слухи о том, что бывшая жена Сергея Шнурова ревновала к ней своего мужа.
Она отметила, что у Матильды (бывшей супруги Шнурова) не было поводов для ревности.
— Но чужая душа — потемки, и говорить за другого человека я не могу. Поэтому, может быть, на словах было одно, а в жизни — другое, — отметила Алиса в интервью телеканалу МИР 24.
Напомним, что пара не стала сообщать причину расставания, но поклонники предположили, что причиной развода стала измена.
Источник:mir24.tv
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