Бывшая солистка группы «Ленинград» прокомментировала развод Сергея Шнурова

Сергей Шнуров и Матильда сообщили о разводе в мае.

Певица Алиса Вокс , экс-солистка группировки «Ленинград» прокомментировала слухи о том, что бывшая жена Сергея Шнурова ревновала к ней своего мужа.

Она отметила, что у Матильды (бывшей супруги Шнурова) не было поводов для ревности.

— Но чужая душа — потемки, и говорить за другого человека я не могу. Поэтому, может быть, на словах было одно, а в жизни — другое, — отметила Алиса в интервью телеканалу МИР 24.

Напомним, что пара не стала сообщать причину расставания, но поклонники предположили, что причиной развода стала измена.

Источник:mir24.tv