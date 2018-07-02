Матильда Шнурова мечтала о детях, но муж оказался против

Больше месяца назад Сергей Шнуров Матильда Шнурова объявили о расставании. Эта новость шокировала поклонников пары. Восемь лет они были вместе и выглядели счастливыми. Для солиста группы «Ленинград» брак с Матильдой стал третьим. Ранее он был женат на Марии Исмагиловой, которая подарила ему первенца — дочь Серафиму. От второй избранницы Светланы Костицыной у него есть сын Аполлон.

Последний месяц поклонники пары гадали, что стало причиной его третьего развода. Кто-то распространил слухи, что Матильда пристрастилась к алкоголю, и это стало причиной их конфликта. Многие считают, что она не смогла больше терпеть измены мужа и подала на развод. Однако на днях Матильда попросила не лезть в ее жизнь и пресекла распространение слухов. Сергей же пишет стихи, в которых намекает, что любимая женщина его обманывала.