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Матильда Шнурова мечтала о детях, но муж оказался против
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Матильда Шнурова мечтала о детях, но муж оказался против 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Больше месяца назад Сергей Шнуров и Матильда Шнурова объявили о расставании. Эта новость шокировала поклонников пары. Восемь лет они были вместе и выглядели счастливыми. Для солиста группы «Ленинград» брак с Матильдой стал третьим. Ранее он был женат на Марии Исмагиловой, которая подарила ему первенца — дочь Серафиму. От второй избранницы Светланы Костицыной у него есть сын Аполлон.
Последний месяц поклонники пары гадали, что стало причиной его третьего развода. Кто-то распространил слухи, что Матильда пристрастилась к алкоголю, и это стало причиной их конфликта. Многие считают, что она не смогла больше терпеть измены мужа и подала на развод. Однако на днях Матильда попросила не лезть в ее жизнь и пресекла распространение слухов. Сергей же пишет стихи, в которых намекает, что любимая женщина его обманывала.
Недавно вышел на связь с журналистами друг семьи Шнуровы. Он сообщил, что они разводятся из-за того, что лидер музыкальной группы не смог сделать жену счастливой. Матильде 31 год и она хотела стать матерью, но так и не смогла. «Когда я с ней жил, она иногда признавалась, что хочет малыша», — поделился воспоминаниями ее бывший возлюбленный Дмитрий Михеев. По его словам, она мечтала о мальчике и даже придумала ему имя — Савелий. На тот момент Дмитрий не хотел детей. Так вышло, что и Шнуров тоже не горел желанием снова становится папой, так как у него уже были наследники. По мнению друга пары, это и повлияло на брак артиста, сообщает EG.ru. К слову, на прошлой неделе Сергей впервые за два года показал своих детей. Поклонники считают, что в их компании ему легче переживать развод.
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