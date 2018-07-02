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Пятилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже в Волжском
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Пятилетний мальчик выпал из окна на третьем этаже в Волжском 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В городе Волжском Волгоградской области пятилетний мальчик вчера, 1 июля, выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома. Ребенок получил тяжелые травмы и переведен для лечения в больницу Волгограда.
Ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу
В экстренных службах Волгоградской области V1.ru сообщили, что несчастный случай произошел ночью. Выпавшего из окна мальчика доставили в больницу № 3 Волжского в 1:30.
— Ребенок дотсавлен в больницу с улицы Волжской Военной Флотилии от дома № 64, — подтвердили V1.ru в больнице № 3. — Установлено, что травмы пациент получил при падении с третьего этажа.
Утром 1 июля из Волжского мальчика перевезли в Волгоград в больницу № 7. Ребенку поставили диагноз «Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени, закрытый перелом затылочной кости».
В момент, когда мальчик выпал из окна, его мать находиласьт дома, но была отвлечена домашними заботами на кухне.
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