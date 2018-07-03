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Выставка фотографий, посвященных материнству, заработала на Подольской улице
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Выставка фотографий, посвященных материнству, заработала на Подольской улице 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Выставка фотографий, посвященных материнству — «Дети глазами матери» заработала в детском клубе «Подросток» на Подольской улице. Информацию предоставила руководитель клуба Людмила Стегалина.
— Фотовыставка затрагивает одну из самых благодатных и трогательных тем — взаимоотношения матери и ребенка. Даже не будучи профессиональными фотографами, мамы запечатлели своих чад: их успехи, радостные моменты в жизни — и такие фотографии стали настоящим украшением экспозиции, — рассказала Стегалина.
Гостей ждут по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1.
(ап)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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