Выставка фотографий, посвященных материнству, заработала на Подольской улице

Выставка фотографий, посвященных материнству — «Дети глазами матери» заработала в детском клубе «Подросток» на Подольской улице. Информацию предоставила руководитель клуба Людмила Стегалина

— Фотовыставка затрагивает одну из самых благодатных и трогательных тем — взаимоотношения матери и ребенка. Даже не будучи профессиональными фотографами, мамы запечатлели своих чад: их успехи, радостные моменты в жизни — и такие фотографии стали настоящим украшением экспозиции, — рассказала Стегалина.

Гостей ждут по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1.

(ап)