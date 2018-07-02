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В Сети спорят, на кого похожа дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина
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В Сети спорят, на кого похожа дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Артист показал новый снимок с маленькой дочкой.
Юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым кадром с маленькой дочерью Елизаветой. На фотографии звездный папа и его кроха задорно смотрят в объектив и улыбаются.
В подписи к снимку артист сообщил, что они с Лизой желают всем поклонникам солнечного настроения. Публика моментально оживилась и принялась обсуждать сходство малышки со знаменитым отцом. Одни пользователи соцсетей уверены, что девочка растет невероятно похожей на папу: «Копия папа!», «На этом снимке Лиза похожа на папу», «Папина красавица!», «Папина сладкая дочка. Как же похожа на вас, Максим», «А здесь она Максим, на тебя похожа».
Другие называют малышку копией звездной мамы, пецивы Аллы Пугачевой: «Как на Аллу похожа!», «Дочка — копия мамы!», «Лизушка — мамина копия! Хорошенькая!», «Улыбка мамина!», «Лиза копия мамочки».
Есть и другие мнения: «Никак не могу найти сходства детей и родителей! », «Лиза похожа на Кристину».
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
30 Июн 2018 в 3:50 PDT  Фото: Instagram
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