Шестилетний мальчик утонул в реке на Кубани из‐за укатившегося мяча

Несчастный случай произошел в Белореченском районе Краснодарского края накануне вечером. Погоня за мячом стоила шестилетнему ребенку жизни. Во время игры он упал с берега в реку и утонул. Об этом корреспонденту «360» сообщили в местной администрации.

Мальчик играл с другими детьми на поле рядом с рекой. В один момент мячик покатился к воде, ребенок побежал за ним.

«Мячик покатился по склону и попал в воду. Мальчик побежал за ним, поскользнулся на мокрой гальке и упал в канал», — рассказали в администрации.

Спустя несколько часов спасатели обнаружили тело утонувшего ребенка в километре от места падения. Сейчас проводится доследственная проверка.