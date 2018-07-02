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Шестилетний мальчик утонул в реке на Кубани из‐за укатившегося мяча
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Шестилетний мальчик утонул в реке на Кубани из‐за укатившегося мяча 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Несчастный случай произошел в Белореченском районе Краснодарского края накануне вечером. Погоня за мячом стоила шестилетнему ребенку жизни. Во время игры он упал с берега в реку и утонул. Об этом корреспонденту «360» сообщили в местной администрации.
Мальчик играл с другими детьми на поле рядом с рекой. В один момент мячик покатился к воде, ребенок побежал за ним.
«Мячик покатился по склону и попал в воду. Мальчик побежал за ним, поскользнулся на мокрой гальке и упал в канал», — рассказали в администрации.
Спустя несколько часов спасатели обнаружили тело утонувшего ребенка в километре от места падения. Сейчас проводится доследственная проверка.
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