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Матч Россия — Испания обернулся трагедией для родителей трехлетней девочки
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Матч Россия — Испания обернулся трагедией для родителей трехлетней девочки 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Трехлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа на севере Тамбова, пока ее родители смотрели футбол 1 июля. Об этом сообщает местное издание Readovka.
Трагедия произошла около 18:00 во время матча между Россией и Испанией. По словам соседей, которых цитирует издание, первыми ребенка заметили люди из дома напротив. Они пытались докричаться до родителей, но так и не сумели.
В момент, когда игроки сборной России сделали точный удар, отовсюду послышались радостные возгласы «Гол!», а спустя несколько минут раздался детский крик. Девочка выпала из окна.
Мать ребенка сразу же выбежала на улицу, но было поздно. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.
Очевидцы трагедии также сообщают, что, по всей видимости, девочка пыталась закрыть окно, но не удержалась и упала.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.
Напомним, ЕГЭ по математике стоил старшекласснице жизни.
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