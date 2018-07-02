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В парке «Северное Тушино» детей научат играть в футбол
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В парке «Северное Тушино» детей научат играть в футбол 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Бесплатные тренировки по футболу стартуют в парке «Северное Тушино» на улице Свободы с июля.
Их организует Региональная общественная организация «Свобода».
— Тренировки пройдут в утреннее время на искусственном газоне. С детьми будут заниматься профессиональные тренеры, которые найдут индивидуальный подход к каждому. После этого мы изготовим для ребят форму и допустим им к участию в соревнованиях, — сообщили организаторы.
Приглашаются дети от пяти лет и старше, количество мест ограниченно. Запись и подробная информация по телефону 8 (929) 659-23-01. Начало тренировок в 10.00. Парк располагается по адресу: улица Свободы, дом 56. (ск)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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