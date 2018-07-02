В парке «Северное Тушино» детей научат играть в футбол

Бесплатные тренировки по футболу стартуют в парке «Северное Тушино» на улице Свободы с июля.

Их организует Региональная общественная организация «Свобода».

— Тренировки пройдут в утреннее время на искусственном газоне. С детьми будут заниматься профессиональные тренеры, которые найдут индивидуальный подход к каждому. После этого мы изготовим для ребят форму и допустим им к участию в соревнованиях, — сообщили организаторы.

Приглашаются дети от пяти лет и старше, количество мест ограниченно. Запись и подробная информация по телефону 8 (929) 659-23-01. Начало тренировок в 10.00. Парк располагается по адресу: улица Свободы, дом 56. (ск)