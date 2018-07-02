В дошкольном отделении №1 дети сыграли в спектакле «Теремок»

Ребята весь учебный год посещали кружок «Звукознай-ка». Овладение русским языком и развитие речи являются одними из самых важных приобретений ребёнка в дошкольном возрасте и рассматриваются в современном дошкольном образовании как основа воспитания и общения детей. Особое внимание отводится формированию связной речи, которая включает в себя монолог и диалог. Эффективным методом работы с детьми по данному направлению является инсценированные сказки. Дошкольники любят сочинять сказки, в которых действуют их любимые игрушки и сказочные персонажи, а также они умеют перевоплощаться в героев известных им сказок. Учитель-логопед Григорьева Анна Николаевна вместе с детьми старшей и подготовительной групп приготовили небольшой спектакль для малышей из групп «Крохи» и «Солнышко». При этом маленькие актёры по своему желанию выбрали ту роль, в которой им комфортно. Дети вжились в образы героев сказки «Теремок», старались передать не только слова и действия, но и характер героев, голоса, мимику, манеру разговора. Такие инсценировки дают возможность развиваться детям творчески и креативно. Кроме того, показывая сказку, дети учатся регулировать силу и высоту своего голоса, развивают речевое дыхание, интонационную выразительность речи. Ценными и незаменимыми помощниками в изготовлении декораций и костюмов были воспитатели подготовительной группы Жаркова Алиса Олеговна и Баймасова Ольга Николаевна. Дети, как актёры, так и зрители, получили массу положительных эмоций. Выступающие ребята смогли проявить себя, приобрели опыт ответственности и желания заботиться о младших.