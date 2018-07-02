Домашний тренинг. Уроки лидерства от мамы восьмерых детей

Современной женщине приходится очень непросто. Недостаточно быть хорошим экспертом или отличной матерью и домохозяйкой. Общество требует успешной реализации во всех жизненных сферах — в семье, материнстве, профессии. А если женщина выбрала для себя путь предпринимателя или топ-менеджера, то ожидания возрастают еще больше, и она как настоящий лидер должна не только показывать качественный личный результат, но и вести за собой всю команду, вдохновлять ее и нести за нее ответственность. Удивительно, но тренировать свои лидерские качества можно не только в бизнес-школах и у профессиональных коучеров. А, например, в семье, воспитывая детей.

Мифы и реальность о балансе

Самое важное, чему можно научиться, совмещая активно развивающуюся бизнес-карьеру с воспитанием детей (у меня, например, их восемь. Поверьте, я знаю о чем говорю) — это умению проявлять резистентность к многочисленным стереотипам и предрассудкам, которое общество пытается навязать. В этой соревновательной гонке, где от женщины требуют быть не только идеальной матерью, но и также состоявшейся в карьере личностью, никогда не получится выиграть. Никто не может знать, как правильно тебе организовать свою жизнь, никто не знает лучше тебя, как воспитывать твоих детей и, наконец, никто не вправе вырабатывать для тебя критерии качества в отношении твоей личной жизни и тех решений, которые ты принимаешь.

Можно ли совмещать и гармонично балансировать успешную карьеру, семью с большим количеством детей и хобби? Мой ответ — да, можно, но критерии успешности у каждого свои. Прежде всего человек должен решить, а нужно ли это ему, и если он решает, что да, то нужно продумать инструменты, с помощью которых можно этого добиться. Если ориентироваться на чьи-то «чужие» критерии, то баланса не получится.

Пополняйте источники энергии

Любое лидерство — в семье или в корпорации — очень энергозатратно. Чтобы делиться этой энергией, ее необходимо откуда-то получать. Главное — не следовать философии жертвенности, согласно которой мать обязательно должна возложить себя на алтарь ради воспитания детей, и где руководитель руководствуется принципом «результат любой ценой». Лидер, который ведет за собой команду — человек, энергетически наполненный, у которого есть источник энергии и который он регулярно пополняет. Источники у каждого свои — кто-то заряжается в путешествиях, в процессе смены обстановки, общаясь с друзьями и проводя время с семьей. Время и силы, которое вы отдаете всему этому точно так же способствует достижению успеха и профессиональному росту, как и стандартный рабочий функционал. Поймите, детям нужна здоровая и отдохнувшая мама, а команде — харизматичный и полный энергии руководитель. Так что, не забывайте подзаряжать свои батарейки.

Инвестируйте в развитие и в людей

Любой успех — это поступательное движение, которое невозможно без развития и постоянной работы над собой. Инвестиции — это далеко не всегда финансовые вложения. Речь идет об инвестиции сил, энергии и времени в организацию совместных поездок, тренингов, в обучающие семинары и во все то, что может обеспечить совместное развитие на основе общей идеологии. В семье основной расходной статьей точно так же является образование и развитие детей и себя. Совместное развитие формирует общие ценности, новые знания и крепкую платформу для будущей жизни и будущих достижений.

Выбирайте партнера

То, с чем сложно справиться в одиночку, легко преодолевается в партнерстве как в бизнесе, так и в семье. В гармоничном бизнес-партнерстве лидеры поддерживают и дополняют друг друга, разделяют общую идеологию и общие стратегии. Благодаря синергии партнерства результаты могут вырастать в геометрической прогрессии. В случае не совсем удачных партнерств может быть обратный результат, когда такие союзы будут действовать деструктивно, отталкивать назад, тормозить развитие и поглощать огромное количество энергии. Это правило также применимо и в семейных отношениях. Никогда нельзя идти на компромисс в выборе партнера, иначе все энергетические ресурсы будут уходить на безуспешные поиски общих решений в отношении воспитания детей, разграничении функционала, распределения бюджета. Если союз не является гармоничным и не помогает развиваться и двигаться вперед, то такое партнерство лучше прекратить — как в семье, так и в бизнесе.

Доверяй, но проверяй

Не пытайтесь быть совершенным во всем. Это первое, чему я научилась, воспитывая детей. Ты не сможешь дать им все лучшее, если будешь все делать сама. Это правило применимо и в бизнесе. Научитесь доверять людям, и не бояться, что они могут потерпеть неудачу. Люди разные и это нормально, что у одного что-то одно может получаться хуже, а что-то другое лучше. Нужно уметь перераспределять функционал и главное — уметь его передавать. Но важно помнить, что делегирование не принесет желаемого результата без ответственности и контроля. Недостаточно просто передать кому-то бизнес-задачу, так же как и недостаточно нанять супер-педагога. Нужно контролировать результат, промежуточный и финальный. Это сэкономит силы и время и высвободит их для чего-то еще более важного.

Мелочи не должны беспокоить

В жизни очень немного важных вещей, зато несущественных — полно. Очень часто люди тратят свои силы и энергию на эти несущественные вещи. Если вы будете позволять себе расстраиваться из-за каждой разбитой коленки или плохой оценки, то у вас не останется ни сил, ни энергии, ни желания на то, что действительно важно. Не растрачивайте зря свои ресурсы. Этот совет отлично работает и в бизнесе. Мелкие неудачи, ошибки или несущественные инциденты не должны отвлекать и тем более расстраивать. Не позволяйте себе реагировать на них, и вы сэкономите больше полезных ресурсов — время, силу, душевное спокойствие, которые сможете направить в полезное русло.

Уроки мудрости

Освоение этого урока руководителем — первый шаг к мудрости. Часто лидеры, являясь сами по себе способными и харизматичными людьми, с большим трудом принимают ошибки и несовершенства других. Они проецируют себя и свои способности на другого человека и не понимают, как можно было сделать все так неправильно, медленно и неэффективно. Это непонимание рождает раздражение, гнев, потерю уважения. Лидеры меняют свои команды, пытаются лепить из других «себя», и это практически никогда не приносит результата.

В какой-то момент перекладывая свой опыт воспитания детей на команду, осознала, что на ошибки детей я реагировала по-другому: часто они умиляли, иногда немного раздражали, но из-за этих ошибок степень моей любви к детям нисколько не уменьшалась. Мать будет любить своих детей при любых обстоятельствах. На протяжении долгих лет я работала над тем, чтобы научиться точно так же принимать своих коллег, которые прежде всего люди, и они, как и я, несовершенны: совершают ошибки и глупости, иногда странно реагируют, проявляют не лучшие свои качества. Но вы должны понимать, что все эти люди — ваша команда, и чтобы не случилось вы должны держаться вместе, как одна семья.

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