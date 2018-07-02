Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы на улицах

Родителям и детям напомнили о правилах дорожного движения.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции района Печатники проверили, как дети проводят свои летние каникулы.

Майор полиции Лидия Чичикина, капитан Мария Перекитная и сотрудник патрульно-постовой службы Алексей Макаров , встречая родителей с детьми, напоминали им, чтобы дети постоянно были под присмотром и соблюдали правила дорожного движения.

— Обычно летом дети расслабляются, играют в разные игры и могут выбегают на дорогу, — объяснила инспектор по делам несовершеннолетних Лидия Чичикина. — Поэтому мы решили лишний раз заняться профилактической работой, чтобы не допустить травматизма детей на улицах.