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В Печатниках полицейские провели беседы с родителями на тему безопасного нахождения детей в оздоровительных учреждениях
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В Печатниках полицейские провели беседы с родителями на тему безопасного нахождения детей в оздоровительных учреждениях 

Управа района Печатники города Москвы 38 минут назад
Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники, патрулируя детские площадки района, провели профилактические беседы с родителями, находившимися на прогулке с детьми. Об этом сообщили в УВД по ЮВАО.
«Полицейские рассказали родителям о важности постоянного присмотра за своими детьми на улицах города. Полицейские попросили уделить особое внимание родителей по наблюдению за детьми во время подвижных игр с мячом или катания на велосипедах, так как во время игры чаще всего дети выбегают на проезжую часть», — говорится в сообщении.
Также настоятельно рекомендовали родителям проявить бдительность и незамедлительно информировать органы внутренних дел по единому телефону доверия: 8 (495) 694-92-29, который функционирует в круглосуточном режиме, об имеющихся недостатках в организации работы детских оздоровительных учреждений в период летней кампании.
(ап)
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