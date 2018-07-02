В Печатниках полицейские провели беседы с родителями на тему безопасного нахождения детей в оздоровительных учреждениях

Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники, патрулируя детские площадки района, провели профилактические беседы с родителями, находившимися на прогулке с детьми. Об этом сообщили в УВД по ЮВАО.

«Полицейские рассказали родителям о важности постоянного присмотра за своими детьми на улицах города. Полицейские попросили уделить особое внимание родителей по наблюдению за детьми во время подвижных игр с мячом или катания на велосипедах, так как во время игры чаще всего дети выбегают на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Также настоятельно рекомендовали родителям проявить бдительность и незамедлительно информировать органы внутренних дел по единому телефону доверия: 8 (495) 694-92-29, который функционирует в круглосуточном режиме, об имеющихся недостатках в организации работы детских оздоровительных учреждений в период летней кампании.

(ап)