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«Старшая сестра не смогла уследить за ребенком»: трехлетняя девочка утонула на озере в Гранном
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«Старшая сестра не смогла уследить за ребенком»: трехлетняя девочка утонула на озере в Гранном 

63.ru 38 минут назад
Фото: 63.ru
Спасти девочку не удалось
В Самарской области погибла трехлетняя девочка. Ребенок утонул в поселке Гранный. Об этом 63.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. Девочка ушла со своей 11-летней сестрой из дома рано утром в воскресенье, 1 июля. — У старшей девочки в этой семье синдром Дауна, поэтому она не смогла уследить за ребенком на озере. В 6 утра пляж был пуст, и никто не смог, к сожалению, прийти им на помощь, — рассказал собеседник 63.ru.
По его словам, утонувшая девочка пролежала в воде четыре часа. Тело погибшей обнаружили местные рыбаки.
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