«Старшая сестра не смогла уследить за ребенком»: трехлетняя девочка утонула на озере в Гранном

Спасти девочку не удалось

В Самарской области погибла трехлетняя девочка. Ребенок утонул в поселке Гранный. Об этом 63.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией. Девочка ушла со своей 11-летней сестрой из дома рано утром в воскресенье, 1 июля. — У старшей девочки в этой семье синдром Дауна, поэтому она не смогла уследить за ребенком на озере. В 6 утра пляж был пуст, и никто не смог, к сожалению, прийти им на помощь, — рассказал собеседник 63.ru.

По его словам, утонувшая девочка пролежала в воде четыре часа. Тело погибшей обнаружили местные рыбаки.