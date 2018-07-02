Родители детей-мигрантов вынуждены платить огромные суммы за воссоединение

Напомним, что с середины апреля по конец мая власти США разделили почти две тысячи детей с их семьями. Детей затем перевели под опеку министерства здравоохранения США. После им должны найти приемные семьи. Однако родственникам семей мигрантов, проживающих в США, предлагается «выкупить» детей, пишет The New York Times

Родственников просят заплатить от 2 тыс. долларов за то, чтобы ребенка доставили в нужный город. Эта цена включает в себя билет на самолет и организацию сопровождения.

Максимальная сумма, которую просили за перевозку 11-летнего ребенка из Техаса в Лос-Анджелес составляла 4 тыс. долларов. Родственники не смогли заплатить такую сумму.

Напомним, что CШA — eдинcтвeннaя cтpaнa в миpe, кoтopaя нe paтифициpoвaлa Koнвeнцию OOH o пpaвax peбeнкa.