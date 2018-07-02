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Родители ребёнка-инвалида могут выйти на пенсию на пять лет раньше
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Родители ребёнка-инвалида могут выйти на пенсию на пять лет раньше 

Казанский репортер 27 минут назад
Фото: Казанский репортер
В Управлении Пенсионного фонда в Советском районе Казани по РТ напомнили о правилах досрочного выхода на пенсию родителей ребенка-инвалида. Получить пенсионное обеспечение представители этой категории граждан могут на 5 лет раньше. Однако при соблюдении двух условий. Родители должны воспитывать ребенка-инвалида с детства и, как минимум, до 8 лет. Страховой стаж у отца должен составлять не менее 20 лет, у матери — не менее 15 лет. В этом случае, отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет, а мать — в 50 лет, говорят в управлении. Подобные условия досрочного выхода на пенсию действуют и для опекунов инвалидов с детства. Однако для них пенсионный возраст уменьшается на один год за каждые полтора года опеки, разъясняют специалисты. А опекунство должно быть установлено до достижения ребенком 8 лет.
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