Ещё
В Волгоградской области запретят продавать детям электронные сигареты
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгоградской области запретят продавать детям электронные сигареты 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Региональная прокуратура внесла в волгоградскую облдуму законопроект о запрете продажи детям электронных сигарет и жидкостей к ним. Кроме того, несовершеннолетним нельзя будет находиться в магазинах, продающих эти устройства.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, юрлица и ИП, продающие электронные сигареты, должны будут размещать в своих магазинах информацию о запрете пребывания в них детей. Если в торговое помещение зайдет ребенок, то продавец обязан будет сообщить об этом в ОВД и обеспечить ему условия безопасного пребывания на объекте до передачи его родителям или полицейским. За нарушение этих норм предлагается штрафовать на 5000-50000 рублей согласно статье 4.5 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД.
АиФ Волгоград: последние новости
Под Волгоградом всю ночь искали 2-летнего мальчика, уснувшего под кустом Воин, слуга, торговец. Психолог о типажах отцов и их отношений с детьми Может ли ребенок лететь на самолете без сопровождения взрослых?
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть13
Неожиданный эффект перевернутых бикини41
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение