В Волгоградской области запретят продавать детям электронные сигареты 

Региональная прокуратура внесла в волгоградскую облдуму законопроект о запрете продажи детям электронных сигарет и жидкостей к ним. Кроме того, несовершеннолетним нельзя будет находиться в магазинах, продающих эти устройства.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, юрлица и ИП, продающие электронные сигареты, должны будут размещать в своих магазинах информацию о запрете пребывания в них детей. Если в торговое помещение зайдет ребенок, то продавец обязан будет сообщить об этом в ОВД и обеспечить ему условия безопасного пребывания на объекте до передачи его родителям или полицейским. За нарушение этих норм предлагается штрафовать на 5000-50000 рублей согласно статье 4.5 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД.