Фестиваль «БукашкиFEST» в Биологическом музее

22 июля в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева пройдет необычный летний праздник: «БукашкиFEST». Практически целый день (с 12.00 до 16.00) детей и родителей будут знакомить с насекомыми.

Покажут музейных и почти ручных огромных мадагаскарских и венесуэльских тараканов. Дадут из погладить и послушать, как они шипят. Поближе познакомят с пчелами и расскажут, как они могут помочь полиции. Дадут рассмотреть под микроскопом комара и расскажут о кровососущих насекомых. Поговорят о тропических жуках и бабочках, достанут коллекцию божьих коровок и сделают мир насекомых более понятным, а значит, менее страшным.

Все этапы программы построены так, что присоединиться к ним можно в любой момент. Ведущий каждого этапа расскажет именно вновь присоединившимся родителям и детям обо всем, что они пропустили.

Программа будет интересна детям от 4 лет.