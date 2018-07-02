Началось зачисление детей в первые классы через портал госуслуг

В России стартовало зачисление первоклассников в школы через портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте министерства образования Калининградской области.

С 1 июля родители могут подать заявление о зачислении через сайт федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

При этом нужно иметь документ, подтверждающий право законного представителя ребёнка, свидетельство о рождении будущего первоклассника, оригинал и копию регистрации ребёнка по месту жительства и другие документы.

По вопросам зачисления ребёнка в первый класс организована работа горячей линии в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Желающих получить консультацию просят звонить по телефонам 8 (4012) 59-29-50 и 8 (4012) 59-29-68.