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Сергей Безруков мило поздравил дочь с днем рождения
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Сергей Безруков мило поздравил дочь с днем рождения 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня Машеньке исполнилось два года.
Известный актер Сергей Безруков редко балует аудиторию снимками ребенка, но на этот раз сделал исключение. Звездный папа захотел поделиться своей радостью с поклонниками его творчества.
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
3 Июл 2018 в 11:32 PDT  Нашей Машеньке сегодня два года! ПОЗДРАВЛЯЕМ! УРРРРАААААААА!
— подписал снимок Сергей Безруков.
«Расти такой же талантливой красавицей и умницей, как и родители!», «Дай Бог ей светлой и радостной дороги детства, здоровья и новых открытий, нашего прекрасного мира 🌍 Финансово крепких и внимательных родителей и только добрых людей на пути! 😇», «Как быстро летит время 😃здоровья доченьке и родителям, много игрушек и радостей детских», «Ого. Уже два года) Как же быстро растут чужие детки) Ангелочек) Только вперёд. Вперёд и вверх) Пусть растёт здоровой, остальное приложится», — поздравляют пользователи соцсетей маленькую Машу.
Напомним, не так давно актер признался, что станет отцом в четвертый раз. Он сам рассказал об этом в Instagram.
Дорогие мои, хорошие! Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение,
— заявил актер, поделившись фото с любимой супругой.
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
23 Май 2018 в 10:03 PDT  Напомним, Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. Чуть позже, 4 июля, у пары родилась дочь Мария. Артист нечасто делится фото с малышкой в соцсетях, оберегая ее от посторонних глаз.
Также у Сергея Безрукова есть внебрачные дети — сын Иван и дочь Александра. Как уже писал «Летидор», актер дал интервью, в котором признался, что помогает их матери воспитывать ребят.
Фото:Instagram@sbezrukov_
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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