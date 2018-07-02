В «Московской смене» в июне приняли участие 2,5 тысячи детей

Подведены итоги первого месяца работы социальной смены программы активного детского отдыха «Московская смена». Она прошла на 52 площадках. Дети принимали участие в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, ходили на экскурсии, отмечали праздники, передает портал Мэра и Правительства Москвы

«Тема первой смены — «От прошлого к будущему!». Весь месяц, с 1 по 29 июня, дети отмечали социально значимые даты, принимали участие в окружных отборочных турнирах по спортивным настольным играм, соревнованиях «Туристическая тропа» и других мероприятиях. В частности, Мосгортур предоставил 125 абонементов на культурно-досуговые мероприятия. С детьми работали около 800 специалистов и 70 медицинских работников», — уточняется в материале.

Напомним, сегодня в школе № 2115 района Черемушки открывается вторая «Московская смена». Она продлится до 30 июля. Для ребят предусмотрена насыщенная программа дополнительного образования. Заинтересуют их квалифицированные педагоги дополнительного образования четырех школ района Черемушки. «Веселые старты», пионербол и другие командные соревнования, конкурсы, тематические праздники, мастер-классы, тренинги, викторины — это далеко не полный перечень мероприятий летней школьной смены. Ребята будут принимать участие в спортивных соревнованиях и разнообразных конкурсах, посещать различные кружки, найдут себе занятия по душе и многому научатся.