Мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку в Краснодаре

В полицию с заявлением обратилась мать восьмилетнего ребенка. Примечательно, что насильник ‐ друг семьи потерпевших. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Дмитрий З. пришел в гости к семье своей подруги 43-летней Елены К., когда ее не было дома.

Источник фото: телеканал «360»