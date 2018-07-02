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Мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку в Краснодаре
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Мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В полицию с заявлением обратилась мать восьмилетнего ребенка. Примечательно, что насильник ‐ друг семьи потерпевших. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Дмитрий З. пришел в гости к семье своей подруги 43-летней Елены К., когда ее не было дома.
Источник фото: телеканал «360»
Воспользовавшись недолгим отсутствием матери, мужчина изнасиловал ребенка. Узнав о случившемся, Елена обратилась в полицию. Материалы дела направлены в СУ СК России по Краснодарскому краю. Однако в ведомстве от комментария воздержались.
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