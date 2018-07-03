В Краснодаре мужчина изнасиловал 18-летнюю девочку

Житель Краснодара изнасиловал 18-летнюю девочку.

Уголовное дело возбудили в отношении 33-летнего мужчины. Его подозревают в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней местной жительницы.

По версии следствия, вечером 29 июня пьяный мужчина находился в районе металлических гаражей по улице Коммунаров. Встретив там ранее незнакомую 18-летнюю девушку, у него возникла идея ее изнасиловать. Он ударил ее кулаком в затылок и совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера», а затем изнасиловал. После преступлений фигурант скрылся. Задержали его спустя 3 дня.

«В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает круг возможных потерпевших от незаконных действий мужчины», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, совершенного подозреваемым, следствие просит обратиться по телефону 8 (861) 267-52-25, 8 (918) 111-19-58.