Ещё
В Краснодаре мужчина изнасиловал 18-летнюю девочку
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодаре мужчина изнасиловал 18-летнюю девочку 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Житель Краснодара изнасиловал 18-летнюю девочку.
Уголовное дело возбудили в отношении 33-летнего мужчины. Его подозревают в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней местной жительницы.
По версии следствия, вечером 29 июня пьяный мужчина находился в районе металлических гаражей по улице Коммунаров. Встретив там ранее незнакомую 18-летнюю девушку, у него возникла идея ее изнасиловать. Он ударил ее кулаком в затылок и совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера», а затем изнасиловал. После преступлений фигурант скрылся. Задержали его спустя 3 дня.
«В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает круг возможных потерпевших от незаконных действий мужчины», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, совершенного подозреваемым, следствие просит обратиться по телефону 8 (861) 267-52-25, 8 (918) 111-19-58.
АиФ — Юг: последние новости
На Кубани разыскивают 2-х летнего ребенка, которого умышленно скрывает отец 12 августа на стадион «Труд» состоится концерт поп-группы «Руки Вверх!» В ВДЦ «Смена» в Анапе обсудили профориентацию воспитанников детских домов
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?14
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»42
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа25
Курникова поделилась редким фото своих детей8
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение