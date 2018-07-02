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Кинопоказ для детей пройдет в Филимонковском
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Кинопоказ для детей пройдет в Филимонковском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
Показ кинофильма пройдет для юных жителей поселения Филимонковское 11 июля.
На развлекательную встречу приглашаются дети и подростки. Кинопоказ состоится в Центре культуры и спорта «Филимонковское».
— Подобные мероприятия мы проводили в прошлом месяце. Дети поучаствовали в мастер-классах, настольных играх и посмотрели фильм. В этот раз мы покажем картину «В стране хороших деточек», — отметила художественный руководитель ЦКиС «Филимонковское» Евгения Тарантюк.
Мероприятие пройдет в зале культурного учреждения. Начнется кинопоказ в 11:00. Встреча продлится два часа.
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