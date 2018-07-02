Кинопоказ для детей пройдет в Филимонковском

Показ кинофильма пройдет для юных жителей поселения Филимонковское 11 июля.

На развлекательную встречу приглашаются дети и подростки. Кинопоказ состоится в Центре культуры и спорта «Филимонковское».

— Подобные мероприятия мы проводили в прошлом месяце. Дети поучаствовали в мастер-классах, настольных играх и посмотрели фильм. В этот раз мы покажем картину «В стране хороших деточек», — отметила художественный руководитель ЦКиС «Филимонковское» Евгения Тарантюк.

Мероприятие пройдет в зале культурного учреждения. Начнется кинопоказ в 11:00. Встреча продлится два часа.