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Дошкольников из Бибирева познакомили с миром футбола
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Дошкольников из Бибирева познакомили с миром футбола 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В отделениях дошкольного воспитания школы № 1413 продолжаются мероприятия, посвященные футболу и чемпионату мира-2018. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В отделениях дошкольного воспитания к чемпионату была подготовлена разнообразная программа. Педагоги ознакомили детей с историей футбола и основными его правилами, провели дидактические и сюжетно-ролевые игры такие как «Что нужно футболисту?», «Найди лишнее», «Что это за мяч?», «Магазин спортивных товаров». Кроме того, в группах были оформлены выставки «Игроки на поле», «Такие разные мячи». Детей активно поддержали и родители. Они приняли активное участие в мастер-классе «Настольный футбол своими руками», — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что командные игры всегда полезны для детей, потому что развивают ловкость, быстроту, внимательность, удовлетворяют естественную потребность в движении, учат проявлять активность, самостоятельность и инициативу в достижении общего командного результата. (вт)
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