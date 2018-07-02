Экологический марафон «День семьи» проведут в парке «Покровское-Стрешнево»

В преддверии Дня семьи, любви и верности, 6 июля, в парке «Покровское-Стрешнево» состоится экологический марафон «День семьи». Участников ждет тематическая викторина о семьях в мире животных. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

— Участники программы смогут принять участие в тематической викторине «Мамы и малыши», узнать больше об отношениях мам и детенышей в животном мире и принять участие в мастер-классе «Птица счастья», — рассказали в пресс-службе.

К участию приглашаются дети от 5 лет. Программа начнется в 11.00 на детской площадке у Никольского тупика (Ленинградское шоссе, д. 23, корп. 3). Подробная информация и запись на мероприятие по телефону: 8 (499) 557-03-48.