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Экологический марафон «День семьи» проведут в парке «Покровское-Стрешнево»
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Экологический марафон «День семьи» проведут в парке «Покровское-Стрешнево» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В преддверии Дня семьи, любви и верности, 6 июля, в парке «Покровское-Стрешнево» состоится экологический марафон «День семьи». Участников ждет тематическая викторина о семьях в мире животных. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
— Участники программы смогут принять участие в тематической викторине «Мамы и малыши», узнать больше об отношениях мам и детенышей в животном мире и принять участие в мастер-классе «Птица счастья», — рассказали в пресс-службе.
К участию приглашаются дети от 5 лет. Программа начнется в 11.00 на детской площадке у Никольского тупика (Ленинградское шоссе, д. 23, корп. 3). Подробная информация и запись на мероприятие по телефону: 8 (499) 557-03-48.
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