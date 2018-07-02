В Италии прошёл фестиваль детско-юношеского лагеря

На 29-го июня выпал день закрытия фестиваля и, как водится, последний день прощания и расставания стал самым ярким и запоминающимся, а представление — захватывающим. Перед зрителями, сидевшими на улице по старинной римско-италийской традиции зрелищ в амфитеатре (круглом театре без крыши), предстало зрелище борьбы между добром и злом. Мотивом поставленной сказки стал знаменитый мультфильм «Кунг-фу Панда». Перед зрителями развернулась сценическая борьба между двумя противоборствующими силами на японских катанах. Главное Зло оказалось побеждено зажжёным факелом, символично, что человек, скрывавшийся за маской зла, который вызывал неподдельных страх у младшего населения зрителей, оказался простым смертным, который просто не помнил кто он и зачем пришёл в этот мир. После триумфа добра, маленькие болельщики бросились к родителям, с интересом наблюдавшими за развитием фабулы и изменением обликов своих детей.

Лаура Морабито, организатор фестиваля, театра и лагеря: «На протяжении уже нескольких лет я собираю с пастором нашей местной католической церкви детей для организации лагеря. И каждый год мы выбираем новую тему. Так получилось, что в этом году ребята увлеклись театром так, как ни в какие года прежде. Они репетировать готовы были с утра до ночи. Результат тому — громкие аплодисменты и благодарность зрителей».

После окончания перфоманса, зрители, родители и дети ещё долго не расходились, запечатлевая друг друга на селфи и в объятья друг друга. За месяц подружившиеся ребята стали настоящей огромной семьей.