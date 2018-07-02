Интервью с супермамочкой Алиной Хомич. Жена Дмитрия Хомича. Спартак

«Супермамочка», жена Дмитрия Хомича Алина — о любви, детях и футболе.

«Я мама, и это главный статус в моей жизни», — говорит о себе жена известного футболиста и участница реалити-шоу «Супермамочка» Алина Хомич. И это неспроста: у Алины и Дмитрия трое детей — Мартин, Кристиан и Марсель. Ежедневно на плечи этой роскошной во всех отношениях женщины ложатся стирка, уборка, походы по магазинам и другие домашние хлопоты. Кроме того, она успевает отвозить и забирать детей с тренировок, посещать матчи, сниматься в кино и давать интервью.

Сегодня Алина рассказала нам о своих отношениях с мужем, а также о том, как правильно выбрать секцию и нужно ли вообще отдавать ребёнка в футбол.

— Алина, расскажите, как вы познакомились с мужем?

— Мы в учились параллельных классах. Близко друг друга не знали, он всё время в футбол играл, поэтому очень мало ходил в школу. А потом моя сестра вышла замуж за футболиста, он жил в одной комнате с моим будущим мужем, так и познакомились.

— Отношения развивались быстро?

— Два года мы просто дружили, а потом, когда он подписывал контракт, сказал: «Забираю в Москву и всё». Дима всегда красиво ухаживал, но я всё время отказывала, потому что моя сестра в 17 лет замуж вышла, а в 18 уже развелась — у меня футболисты с ненадёжными людьми ассоциировались. Но он сразил меня тем, что очень долго добивался, даже сказал: «Без тебя не поеду ни в какой »Спартак» ». Предложение несколько раз делал, я не соглашалась. Дима не сдавался, ходил к моим родителям, уже и папа смирился, сказал: «Ладно, отдаю». А потом под таким натиском и я поддалась. У нас всё было очень непросто.

— До этого вы увлекались футболом?

— Да, папа у меня болельщик. Я часто ходила на стадионы, когда была маленькая. — Сейчас у вас трое детей. Они хотят пойти по стопам отца? — Да. Старшему 13 лет, он сейчас занимается в академии «Локомотива», среднему 10 лет — тоже там. Держатся отлично. Мартин (старший) пошёл на тренировки с пяти лет, это был экспериментальный набор, но мы там так и остались. Когда я повела ребёнка, никто не знал, что я жена Дмитрия Хомича, и нас взяли, так сказать, с улицы. Кристиана привели точно так же. Теперь они сами разъезжают по заграницам, старший только прилетел из Милана.

— Это оптимальный возраст для того, чтобы начинать тренировки? Может быть, стоит отдавать ребёнка в секцию раньше? — Раньше ни в коем случае отдавать нельзя. Кристиан, например, хотел заниматься футболом, но ему не нравилось на тренировках. Я точно не знаю почему, может быть, всё дело было в тренере. Потом в семь лет он снова заговорил про футбол, и мы попробовали ещё раз. Тогда как раз пришёл новый тренер, и у ребёнка «пошло».

— То есть ваши дети сами выбрали футбол?

— Я никогда в жизни не заставляла. Даже предлагала хоккей или другой клуб. Мы живём недалеко от Химок, и Кристиану я предлагала записаться туда, потому что так и мне было бы проще его возить (до академии мы едем 46 км). Но он хотел именно в «Локомотив». Все мои больны футболом, сейчас спроси, где они на каникулах, — они на коробке. Это здорово, потому что благодаря этому ребёнок в три года уже изучил страны и команды. Да и вообще, любой спорт — это дисциплина и здоровье. Дети смотрят на папу, все «режимные» и коммуникабельные, языки начали учить, так как сами понимают, что надо. Это очень даже полезно.

— Что для вас было главным при выборе клуба? — Для нас было важно найти место, где берут таких малышей. На «Чемпионате» разместили объявление, что идёт набор в «Локомотив», и мы пошли. Первоначально мы хотели попробовать в «Спартак», но в то время не было наборов для маленьких. Зато сейчас это модно, хоть с трёх лет отдавай.

— Как привить ребёнку любовь к спорту? Нужно ли это? — Самое главное не заставлять детей. Да, я согласна с тем, что нужно прививать желание заниматься спортом, но не заставлять. И если вашего ребёнка не берут, не отчаиваться — Москва большая, в ней много клубов и секций. А воспитывать желание тренироваться, я считаю, нужно только своим примером. Если родители лежат на диване, ребёнок тоже ничего не захочет.

— Как вы считаете, как правильно выбрать секцию? Всем ли подходит футбол? — Честно, советовала бы выбирать ближе к дому, потому что поездки занимают очень много времени, особенно когда у тебя нет помощников. Я всю себя посвящаю детям и футболу. В любом случае при выборе секции лучше всего ориентироваться на характер ребёнка — это видно даже на площадке. Для футбола, например, он должен быть активным, быстрым. Мой носится так, что я не могу его догнать. Ну и от желания, конечно же, зависит многое. У нас старшие братья Марселя всё время таскают с собой на поле, так что он тоже будущий футболист, думаю.

— Вы с детьми болеете на трибунах? — Мы с первым сыном вообще не пропускали ни одного матча. Папа без нас не хочет играть. Для него очень важно, чтобы мы не опоздали, он всегда старается нам помахать перед матчем. Наш старший для него вообще талисман. Но самое интересное происходит, когда папа играет против «Локомотива». Дети не знают, за кого болеть, над нами уже все подшучивают по этому поводу. Болеем, конечно же, за папу. Но, когда «Локомотиву» очень нужны были очки, они так переживали, говорили: «В первый раз не хотим, чтобы папа выигрывал».