«Ребенок — лучший фитнес-тренер»: Юлия Савичева раскрыла секрет стройности

Беременность часто негативно отражается на фигуре, и если не взять ситуацию в свои руки о былой форме можно забыть, особенно это касается женщин, которые склонны к полноте. Но певица Юлия Савичева демонстрирует тонкую талию и подтянутые формы, как будто она и не рожала. Оказалось, что дело не только в правильном питании и спорте, но и в активной дочке.

31-летняя Юлия Савичева не скрывает, что ограничивает себя в питании, чтобы не поправляться. И спорту она уделяет немалое внимание — регулярно тренируется и старается много двигаться, чтобы лишние килограммы не испортили ее звездное тело. В августе прошлого года артистка родила долгожданную дочку. Малышка не дает своей знаменитой маме расслабляться: «Диета перед отпуском, после отпуска, перед днем рождения, после родов, перед фотосессией. Вечная борьба с собой. Когда рождается ребенок и дело близится к году, когда он начинает делать первые шаги, времени, чтобы поесть, полежать просто нет. Я с Аней за день так набегаюсь, что лишние килограммы просто не имеют шанса на появление!»

Савичева рассказала, что сейчас пребывает в отпуске и круглосуточно находится с ребенком, которому все интересно. Дочка на все показывает пальцем и требует показать, они вместе много гуляют. По словам Юлии, у ее девочки сейчас лезут зубы и она забыла про спокойный сон. Активность малышки помогает певице поддерживать фигуру в надлежащем состоянии: «Так что не переживайте девочки, ребенок — вот кто лучший фитнес-тренер. Позвольте себе поесть на отдыхе все, что хочется! Если получится, конечно. У всех ведь дети разные по характеру и поведению».

Секрет стройности, который раскрыла Юлия Савичева, многим мамам известен, ведь они также много сил отдают своим детям. Вместе с тем не все худеют в декрете: «У меня такая же непоседа, я в отпуске по уходу за ребенком стала худее, чем была до беременности!» «А у меня не так, я успеваю и с сыном управляться и наедаться». «Спасибо, возьмем на заметку, надо рожать». «Я тоже тощая стала, мне некогда есть, что очень хорошо в целом». «А я почему не похудела? Я тоже с ребенком весь день, но не похудела ни на грамм». «Как мамы худеют, я хоть и бегаю весь день, а лишние килограммы никуда не ушли, печально».

Выпускница «Фабрики звезд-2» призывает после родов не жалеть себя и тренироваться, чтобы вернуть мышцам тонус, утраченный за период «интересного положения».