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Отдых детей в Ленобласти будут охранять общественные патрули
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Отдых детей в Ленобласти будут охранять общественные патрули 

Ivyborg.ru 1 час назад
На защиту детского отдыха в Ленинградской области заступят общественные патрули.
Под проверку волонтеров и родителей попадут не только места массового отдыха детей: торговые центры, детские площадки, но и заброшенные здания — излюбленные места сбора несовершеннолетних, информация о таких места будет передаваться в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, обещают принять меры по предотвращению попадания детей на данные объекты.
Кроме того, на протяжении лета будут проходить рейды по выявлению люков, крыш и других мест, которые несут угрозу здоровью и жизни детей.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, таким образом регион присоединится к Всероссийской акции «Безопасность детства», коротая проходит по всей стране с 1 июля по 31 августа. Ее инициатор — уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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