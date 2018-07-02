Отдых детей в Ленобласти будут охранять общественные патрули

На защиту детского отдыха в Ленинградской области заступят общественные патрули.

Под проверку волонтеров и родителей попадут не только места массового отдыха детей: торговые центры, детские площадки, но и заброшенные здания — излюбленные места сбора несовершеннолетних, информация о таких места будет передаваться в правоохранительные органы , которые, в свою очередь, обещают принять меры по предотвращению попадания детей на данные объекты.

Кроме того, на протяжении лета будут проходить рейды по выявлению люков, крыш и других мест, которые несут угрозу здоровью и жизни детей.