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В Костромской области ребенок упал в глубокий колодец
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В Костромской области ребенок упал в глубокий колодец 

k1news.ru 1 час назад
Фото: Газета Daily
В Костромской области началась проверка по факту падения ребенка в канализационный колодец. Этот случай произошел в селе Татарское Нерехтского района, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Следственное управление СК РФ по Костромской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о происшествии. Очевидцы писали, что мальчику 10 лет, а из колодца его вытащила бабушка, которая и услышала, как внук кричит и зовет на помощь.
Ребенку вызвали «скорую», медики обработали ему ссадины, которыми он, к счастью, и отделался. Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении.
Следователям предстоит выяснить, как все произошло, был ли закрыт колодец.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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