В Костромской области ребенок упал в глубокий колодец

В Костромской области началась проверка по факту падения ребенка в канализационный колодец. Этот случай произошел в селе Татарское Нерехтского района, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Следственное управление СК РФ по Костромской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о происшествии. Очевидцы писали, что мальчику 10 лет, а из колодца его вытащила бабушка, которая и услышала, как внук кричит и зовет на помощь.

Ребенку вызвали «скорую», медики обработали ему ссадины, которыми он, к счастью, и отделался. Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении.

Следователям предстоит выяснить, как все произошло, был ли закрыт колодец.