Ещё
10-летняя дочь Дженнифер Лопес собирается издать свою первую книгу
Далее:
Читайте также:
Ещё

10-летняя дочь Дженнифер Лопес собирается издать свою первую книгу 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Дети знаменитостей, которые следуют по их стопам, и рано начинают вести как светскую жизнь, так развивать свою профессиональную деятельность. Вот дочь Дженнифер Лопес и Марка Энтони в свои 10 лет уже готова к изданию первой книги. Об этом сообщила сама Лопес в «историях» Instagram.
Певица разместила видео, в котором сообщила своим подписчикам, что она и ее дочь Эмма едут на переговоры с издателем, чтобы рассказать ему придуманную девочкой книгу. Дженнифер отметила, что они очень волнуются. После этого Эмма показала макет обложки будущей книги, на котором можно увидеть ее название: «Господи, помоги мне». О чем именно будет книга дочери Лопес, пока неизвестно. Ранее поп-звезда говорила, что Эмма очень интересуется модой и созданием одежды, и, возможно, в их семье подрастает новый дизайнер. Брат-близнец Эммы Макс пока в творчестве себя никак не проявляет, но, возможно, он пойдет по стопам своих родителей и решит выйти на большую сцену через несколько лет.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: Бен Аффлек и Линдси Шукус на прогулке с ее родителями и дочерью Фото: Кирстен Данст впервые появилась на публике с новорожденным сыном Брэду Питту больше не нужны серьезные отношения
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини52
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу20
Ким Кардашьян поразила видом спереди и сзади
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение