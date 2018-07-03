10-летняя дочь Дженнифер Лопес собирается издать свою первую книгу

Дети знаменитостей, которые следуют по их стопам, и рано начинают вести как светскую жизнь, так развивать свою профессиональную деятельность. Вот дочь Дженнифер Лопес и Марка Энтони в свои 10 лет уже готова к изданию первой книги. Об этом сообщила сама Лопес в «историях» Instagram.

Певица разместила видео, в котором сообщила своим подписчикам, что она и ее дочь Эмма едут на переговоры с издателем, чтобы рассказать ему придуманную девочкой книгу. Дженнифер отметила, что они очень волнуются. После этого Эмма показала макет обложки будущей книги, на котором можно увидеть ее название: «Господи, помоги мне». О чем именно будет книга дочери Лопес, пока неизвестно. Ранее поп-звезда говорила, что Эмма очень интересуется модой и созданием одежды, и, возможно, в их семье подрастает новый дизайнер. Брат-близнец Эммы Макс пока в творчестве себя никак не проявляет, но, возможно, он пойдет по стопам своих родителей и решит выйти на большую сцену через несколько лет.

попкорнnews