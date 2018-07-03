«Каждая кормящая мать должна чувствовать себя богиней»: проект от австралийского фотографа

Сара Мернейн, австралийский фотограф, недавно родила второго ребенка и захотела подольше кормить его грудью. Однако она довольно быстро столкнулась с негативной реакцией со стороны общества, ее заставили стыдиться того, что она кормит ребенка грудью на публике. И тогда Саре пришла идея создать фотопроект о грудном вскармливании (The Australian Breastfeeding Project) под девизом: «Каждая кормящая мать должна чувствовать себя богиней».

«Когда я начала проект, то хотела показать, что главное — это духовная близость и сестринство». Теперь фотограф признается, что хочет разрушить негативные стереотипы, которые окружают такое естественное и необходимое явление, как кормление молоком.

Во время работы над проектом Сара объехала все штаты Австралии и задействовала около 50 фотографов. Фотосессии проводились в самых живописных местах страны.

«Я хочу, чтобы все матери чувствовали себя комфортно во время кормления ребенка. Я хочу жить в мире, где женщина может спокойно покормить свое дитя и не ловить неодобрительные взгляды прохожих».

Фотограф надеется, что с помощью серии снимков изменит негативные взгляды общества на кормление.

Сара Мернейн считает, что слишком много матерей переводят детей на искусственное молоко, тогда как грудное кормление намного полезнее. И одна из причин — в осуждающих комментариях и взглядах.