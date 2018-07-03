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Житель Башкирии за убийство 4-месячного ребенка предстанет перед судом
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Житель Башкирии за убийство 4-месячного ребенка предстанет перед судом 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Уголовное дело 43-летнего жителя Бурзянского района передано в Верховный суд Башкирии. Как сообщает прокуратура республики, мужчина обвиняется в убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, в октябре прошлого года родители оставили троих детей с их бабушкой. Им было необходимо уехать из деревни Кургашлы в кредитную организацию в Магнитогорске. Вечером пенсионерка пригласила в гости обвиняемого, они распивали спиртное. Мужчину раздражал плач 4-месячного мальчика. Он избил ребенка и оставил на крыльце. Младенец скончался от черепно-мозговой травмы. Тело мальчика обнаружили соседи, которых родители попросили проведать детей.
Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал.
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