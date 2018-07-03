За насилие над детьми введут самые жесткие меры

Ирина Яровая. Главный государственный приоритет — защита жизни и безопасности ребенка, заявил журналистам заместитель председателя Государственной Думы

«Анализ, который мы постоянно делаем по тем правонарушениям, которые совершаются в отношение несовершеннолетних, сформировал запрос о необходимости совершенствования законодательства в пользу безусловной зашиты жизни, безопасности и половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщила она.

По словам Яровой, в 2017 году Следственным комитетом было возбуждено 13 с половиной тысяч уголовных дел, за преступления совершенные в отношении несовершеннолетних. При этом она подчеркнула, что это преступления против половой неприкосновенности.

«Половина — преступления насильственного характера. 40% — это преступления, где жертвами стали дети в возрасте до 10 лет. Когда наиболее ребенок беззащитен, когда выявление этих преступлений очень сложно, они обладают высокой латентностью», — отметила она.

Особое беспокойство депутата вызывает то, что преступления совершают люди, которые обладают наибольшим доверием ребенка.

«Это не преступления на улице, не рецидивисты, и не маньяки. Это люди из близкого круга ребенка», — негодует депутат.

В числе мер, неправленых на защиту детей депутаты предлагают ввести дополнительно отягчающие вину обстоятельства за насильственные преступления в отношении детей, которые совершаются лицами, совместно проживающими с ребенком.

«Кроме того, мы устанавливаем повышенную ответственность для всех профессий, которые сопряжены с ответственностью за ребенка, с работой в детских учреждениях. Будет повышена ответственность и для тех лиц, которые по договору осуществляют работу с детьми, в том числе, няни», — пояснила она.

По мнению депутата, фактически охватывается весь круг лиц, обладающих особым доверием семьи и особым отношением ребенка. Она заверила, что для этой категории лиц будет установлена максимальная ответственность.

«Устанавливаем возможность пожизненного наказания за преступления насильственного характера, где наступили тяжкие последствия, в том числе и смерть ребенка по неосторожности», — подчеркнула она.

Устанавливается также новый вид ответственности за укрывательство по тяжким преступлениям в отношении детей. Сегодня эта мера действует только по особо тяжким случаям.

«Очень часто значительное количеств близких людей знают о том, что преступление в отношении детей совершается. И игнорируют это обстоятельство, не принимают мер к изобличению преступника и спасения ребенка. Возникает круговая порука», — заявила Яровая.

По мнению депутата, важно прервать это равнодушие, чтобы преступления не оставались без ответственности

Впервые в российском законодательстве, сообщила она, появится понятие «приостановление срока давности» по невыявленным преступлениям сексуального характера, которые совершались в отношении малолетних детей.

«Эти преступления могут совершаться долгими годами, ребенок может подвергаться истязаниям, но заговорит он об этом только когда повзрослеет. И приостанавливая срок давности, мы, как государство и общество, говорим, что никто из преступников не уйдет от ответственности», — резюмировала она.