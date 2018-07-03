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Имам взял в третьи жены 11-летнюю девочку
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Имам взял в третьи жены 11-летнюю девочку 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Власти Малайзии начали расследование в отношении имама из штата Келантан, который взял в жены 11-летнюю девочку из Таиланда. Об этом сообщает South China Morning Post.
41-летний Че Абдул Карим Че Абдул Хамид нарушил закон, по которому минимальный возраст вступления в брак для мусульманок составляет 16 лет (при разрешении шариатского суда и родителей).
У мужчины уже есть две жены и шестеро детей, передает Channel News Asia.
Как сообщается, сам имам, а также отец девочки заявили, что по договоренности ребенок должен был оставаться в родительском доме до 16 лет. По словам отца, девочка была знакома с будущим мужем, так как их семья работала на каучуковой плантации в Малайзии. Когда имам впервые попросил взять ребенка в жены, ему отказали, сославшись на возраст, однако тот настоял и предложил забрать невесту в свой дом, когда она подрастет.
Отец отметил, что девочка не покидала родительский дом после бракосочетания. Кроме того, отмечается, что формально брак был бы оформлен в Малайзии только по достижении девочкой возраста согласия.
Как сообщается, свадьба была сыграна в Таиланде, а расследование началось после того, как фотографию с церемонии выложила в сеть одна из жен имама. Если суд признает Че Абдул Хамида виновным, ему грозит до шести месяцев заключения и штраф в 247 долларов.
Ранние браки хоть и запрещены законом, распространены в странах Юго-Восточной Азии. По информации Всемирной организации здравоохранения, почти половина браков в регионе заключается с детьми.
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