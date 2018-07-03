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Пенсионерку, которая жила с дочерью и сыном в старом грузовике на Амурской, положили в больницу
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Пенсионерку, которая жила с дочерью и сыном в старом грузовике на Амурской, положили в больницу 

72.ru 22 минуты назад
Фото: 72.ru
Пенсионерка несколько дней отказывалась от госпитализации, но потом согласилась лечь в медучреждение
Веру Анатольевну, которая вместе со взрослыми детьми ночевала в грузовом автомобиле в Тюмени, медики положили в стационар. Сейчас пенсионерка проходит лечение в больнице.
— Женщина была госпитализирована в специализированный стационар, — пояснила 72.ru Александра Малыгина, пресс-секретарь областного департамента здравоохранения.
Семью из трёх человек, живущую в машине, на прошлой неделе заметили неравнодушные тюменцы. Пенсионерка с сыном и дочерью ночевала в старом грузовике, который был припаркован в частном секторе на улице Амурской. После визита журналистов 72.ru взрослых детей Веры Анатольевны сразу же забрали в больницу. Сейчас 29-летняя девушка и 21-летний молодой человек находятся в МСЧ «Нефтяник». Врачи диагностировали у них истощение на грани дистрофии. Тем временем социальные службы установили место жительства этой семьи. Пенсионерка с детьми имеют свой дом в Свердловской области. При необходимости специалисты помогут всем троим вернуться на постоянное место жительства по месту регистрации.
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