Британским школьницам запретили приходить на занятия в юбках

Ученицам 40 средних школ Великобритании запретили приходить на уроки в юбках, сообщает Daily Mail.

С сентября 2019 года школьников и школьниц обязали носить брюки, чтобы соблюдать политику о гендерно-нейтральной форме и поддержать сверстников-трансгендеров от оскорблений.

Родители были неприятно удивлены, когда узнали о принятых в одностороннем порядке нововведениях на сайте учебных заведений.

Ранее Пятый канал рассказывал об учениках одной из школ в юго-восточной Англии, которым запретили носить шорты, но разрешили юбки.