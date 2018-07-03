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Британским школьницам запретили приходить на занятия в юбках
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Британским школьницам запретили приходить на занятия в юбках 

Пятый канал 12 минут назад
Фото: Пятый канал
Ученицам 40 средних школ Великобритании запретили приходить на уроки в юбках, сообщает Daily Mail.
С сентября 2019 года школьников и школьниц обязали носить брюки, чтобы соблюдать политику о гендерно-нейтральной форме и поддержать сверстников-трансгендеров от оскорблений.
Родители были неприятно удивлены, когда узнали о принятых в одностороннем порядке нововведениях на сайте учебных заведений.
Ранее Пятый канал рассказывал об учениках одной из школ в юго-восточной Англии, которым запретили носить шорты, но разрешили юбки.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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