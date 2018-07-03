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Омичей приглашают принять участие в конкурсе и получить призы
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Омичей приглашают принять участие в конкурсе и получить призы 

АиФ-Омск 45 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В честь празднования Дня города «АиФ в Омске» проводит конкурс детского творчества «Наш любимый Омск!».
В конкурсе могут принимать участие дети от 5 до 14 лет. Оцениваться их работы будут по нескольким возрастным номинациям. Принимаются работы в любой технике: аппликация, оригами, лепка, мягкая игрушка и т. д. — главное, что они должны быть выполнены детьми (допускается помощь взрослых) и посвящены родному городу.
Сбор работ проводится по 23 июля включительно. Их надо принести в редакцию по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 13а, оф. 608. Работа должна иметь сопровождающую записку: кто её делал, в какой технике, каков возраст участников и обязательно данные родителей (воспитателей, учителей и т. д.).
Победителей определит онлайн-голосование на сайте www.omsk.aif.ru. Награждение состоится 4 августа, в День города, на одной из праздничных площадок.
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