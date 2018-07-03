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Имитировавшая беременность няня осуждена за похищение ребенка
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Имитировавшая беременность няня осуждена за похищение ребенка 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Городской суд Окленда (Новая Зеландия) вынес приговор 21-летней Надин Манукау-Тоявалу (Nadene Manukau-Togiavalu) за похищение новорожденного ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина работала няней у зажиточной семьи в пригороде Эпсом (Epsom) и присматривала за ребенком по вечерам. Параллельно она разработала целый план по убеждению семьи, друзей и родственников в собственной беременности. Няня в течение долгого времени носила накладной живот и даже устроила вечеринку в честь будущего рождения ребенка, которая принята в американской культуре и называется «бейби шауэр».
В третью ночь работы няней, Надин дождалась пока уснет отец малыша, после чего ее двоюродный брат Таулапапа, скрывавшийся за балаклавой, взломал ворота с дистанционным управлением, вошел в дом через черный ход и вынес ребенка и сумки с драгоценностями. Таким образом, пара пыталась сымитировать ограбление.
Оклендский суд признал девушку виновной в похищении ребенка, краже, а также уголовном преследовании и обнародовании интимных видеозаписей своего бывшего партнера и приговорил ее к тюремному заключению на три года. Таулапапа смог избежать тюрьмы, но обязан выплатить компенсацию в размере двух тясяч долларов (126 тысяч рублей) и отработать 400 часов на общественно значимых работах.
Мать ребенка описала инцидент как «худший кошмар». Она рассказала, что каждую ночь проверяет безопасность ребенка по видеокамере.
В июне выяснилось, что жительница Великобритании Сита Мина (Sita Meena), считавшая, что толстеет из-за аллергии на глютен, находится на 33-й неделе беременности.
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