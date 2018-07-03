Пермяки могут помочь собрать в школу детей из малообеспеченных семей

Благотворительный фонд «Я помогаю детям» начинает подготовку к школе детей, находящихся в социально опасном положении, а также из многодетных и нуждающихся семей. Всего к сентябрю нужно собрать 3500 комплектов.

Каждый пермяк может поучаствовать в благотворительном марафоне #ДелоВТетрадях. Люди разных профессий: фотографы, музыканты, юристы — предлагают свои услуги всего лишь за набор из 10 общих или 50 тонких тетрадей. Как признается один из добровольцев акции — визажист Юлия, — для нее помощь детям — это святое: «Я сама мама двоих детей и понимаю, сколько необходимо деткам для развития и просто ощущения счастья». «Акция #ДелоВТетрадях даёт возможность не только собрать тетради и помочь детям пойти в школу, но и отдать частичку своих знаний и умений», — объясняет мастер.

«Для клиентов, которые придут к Юлии и другим участникам марафона, #ДелоВТетрадях будет замечательной возможностью соединить приятное с полезным: сделать макияж, получить профессиональные снимки, освоить игру на музыкальном инструменте и много-много чего ещё с по-настоящему добрым и важным делом — с помощью детям. Потому что, обеспечив их тетрадями на год вперёд, можно будет не только решить одну из проблем нуждающихся семей, но и внести свой вклад в школьные успехи ребят», — говорят организаторы.

Поучаствовать в марафоне можно в двух качествах: либо «купив» услуги доброго мастера за тетради, либо самому предложить свои профессиональные услуги.

«Если вы готовы за тетради делиться своими знаниями и мастерством с другими, то просто опубликуйте в соцсети пост с пометкой #ДелоВТетрадях и предложите свою услугу или товар. Если же вы хотите стать клиентом и всего за 10 общих тетрадей научиться танцевать или посетить сеанс расслабляющего массажа, то ищите по хэштегу официальную группу марафона ВКонтакте, где каждый день обновляется список новых интересных возможностей», — рассказывают организаторы акции.

Благотворительный марафон #ДелоВТетрадях не первая такого рода акция, организованная специалистами и волонтерами «Я помогаю детям». В преддверии Нового года фонд проводил другое «дело» — «В конфетах». Тогда было собранно более двух тонн сладостей и более четырёх тысяч детей стали чуточку счастливее.