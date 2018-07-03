Ещё
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тинейджеры, зарабатывающие миллионы 

Рамблер 12 часов назад
Эти тинейджеры отличаются от беззаботных сверстников. Они ведут бизнес, занимаются благотворительностью и путешествуют по миру, пока другие школьники выбирают наряды для дискотеки.
1. Ариэль Мартин. Девушка несколько лет назад увлеклась созданием коротких видеоклипов. Ролики пришлись по вкусу зрителям, и спустя некоторое время у видеоблога Ариэль набралось 22 миллиона подписчиков.
2. Мэдди Зиглер. Появившись на танцевальном шоу, Мэдди сразу произвела фурор: публика признала в юной красотке талантливую танцовщицу. Девочку пригласили к сотрудничеству певица Сиа и модельер Ральф Лорен. После этого Зиглер написала книгу, ставшую бестселлером, выступила в качестве судьи на детском шоу, озвучила мультипликационного персонажа и начала сниматься в кино. Кстати, Мэдди всего 15 лет.
3. Джек Гилински и Джек Джонсон. Парни дружат с детского сада. В 2013 году они стали снимать короткие видео, которые моментально завоевали популярность публики. Позднее мальчики осознали, что им нужно более серьёзное занятие и начали разрабатывать мобильные приложения и игры. Также они увлекаются музыкой, выступают с концертами и сотрудничают с модными брендами.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини66
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол8
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа52
Модели с неоднозначной внешностью1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение