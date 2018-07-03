Жители Татарстана стали чаще отказываться от вакцины против туберкулеза

Родители стали чаще отказываться от введения детям прививки от туберкулеза, сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

В Татарстане у врачей вызывает беспокойство сохраняющаяся тенденция к увеличению отказов от вакцины против туберкулеза. Так, в 2017 году отказались от прививки 805 человек, что на 127 человек больше чем в 2016 году. Рост составил 19%. При этом в 2017 году впервые за пять лет заметили уменьшение среди детей впервые выявленных заболеваний туберкулезом. Так, в прошлом году зарегистрировано 1300 впервые выявленных случаев туберкулеза (33,5 на 100 тыс. нас.), в том числе у детей до 17 лет — 41человек (5,15 на 100 тыс. детского населения). Уменьшение по сравнению с 2016 годом составило 38,8%.

Чаще все родители объясняют отказ от прививки тем, что боятся осложнений у ребенка после введения вакцины. Вместе с тем статистика Роспотребнадзора по РТ свидетельствует о единичных случаях поствакционных заболеваний.

В целом по итогам 2017 года в Татарстане анализ ситуации с вакцинопрофилактикой показал снижение количество отказов от прививок. Противников вакцинопрофилактики уменьшилось с 43 822 случаев в 2016 году до 40 201 в 2017 году.

По данным Роспотребнадзора по РТ, от вакцины против полиомиелита отказались 1957 человек, коклюша — 1471, кори — 3428, эпидемического паротита — 1753, гепатита В — 2537, пневмококковой инфекции — 4290. реже всего от прививок отказываются в Аксубаевском, Тетюшском, Мензелинском, Балтасинском, Пестречинском, Сармановском районах.