Почему дети уходят с незнакомцами и как сделать, чтобы этого не произошло

журналист

Личная история

Правило «не оставлять ребенка без присмотра» работает не всегда. Мою дочку пытались увести при мне. Девочка достаточно долго была как будто «одна» — играла с детьми, каталась на самокате, смотрела, как клюют голуби. Я наблюдала за ней с лавочки, иногда мы улыбались друг другу издали. Девочке 6-й год, водить ее за ручку там, где гуляют дети, было бы странно. Тот мужчина, что пытался дать ей деньги (чтобы пойти и купить мороженого), просто не идентифицировал меня как ее присутствующую мать. Ребенка не украли, потому что я быстро поняла, что происходит, и вмешалась. Когда посторонний мужчина протягивает маленькой девочке руку и предлагает деньги, ситуация однозначна. Дочка была очень испугана. Она знала, что надо кричать, убегать, говорить «я вас не знаю, я с вами не пойду», но не могла ни пошевелиться, ни издать ни звука — и это ее тоже напугало. После этого она несколько дней плохо ела и засыпала только в обнимку со мной.

Почему дети все-таки уходят?

Ольга Бочкова , детский психолог, руководитель Академии детской безопасности SafeKids:

Мы, сами родители, учим одному, а делаем другое.

«Не езди в лифте с незнакомыми, не открывай дверь», — кричим мы, но сами и ездим, и открываем.

Противоречивые или невыполнимые изначально правила.

Послание «никогда не разговаривай с незнакомыми» изначально невыполнимо: незнакомые везде вокруг нас — продавцы, врачи, дети на площадке, коллеги родителей. Со всеми приходится общаться.

Мы не говорим ни слова о правилах общения со знакомыми.

А ведь для ребёнка познакомиться с незнакомым — это просто обменяться именами.

Мы не тренируем с детьми навыки поведения в потенциально опасных ситуациях.

Инструкция «кричи в опасности» остаётся для ребёнка просто словами или вызывает массу вопросов: что кричать, как громко, а что, если услышат, а если нет, а вдруг не поможет. Слова и дело в мышлении ребёнка — совершенно разные вещи.

Скажите ребёнку, что крик и внимание окружающих — это залог безопасности. Кричать надо звонкие короткие слова: «помогите, чужой, отойди, отпусти». Полезно «раскрикивать» детей в парковой и лесной зонах, выпускать наружу голос, а потом дотренировывать навыки уже в городе.

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Как понять, что ситуация опасна?

Гарри Колман, психолог, специалист по телесному инсайту:

Когда ситуация уже происходит, мы выходим из неё так, как можем на тот момент. Потому что ничего другого мы в стрессе не выдадим и не придумаем. Разбираться с тем, что «было не так», нужно уже после того, как все оказались в безопасности.

Одно из правил самообороны: она нужна не для красоты/престижа/гордости. Задача — спасти ребёнка + спастись самой и как можно быстрее оказаться в безопасности. Если задача выполнена, вы отлично всё сделали, расслабьтесь.

Если вам не понравилась ваша реакция в потенциально опасной ситуации, идем в зал, учимся самообороне, идем на психотерапию и прокачиваем навыки, которых не хватило.

Как помочь ребенку?

Екатерина Швигоренко, психолог, гештальт-терапевт

Важно сделать внутри себя выбор: воспитывать вежливого и послушного ребёнка, удобного не только для родных, но и для похитителей, или поддерживать его реакции и выборы, которые не всегда социально приемлемы — отказ обнимать двоюродного дедушку, нежелание идти на руки к приехавшей погостить тёте, нежелание беседовать с маминой подругой.

Как понять, что ребенок испуган и взволнован?

Об этом может говорить изменение поведения ребёнка — ступор, заторможенность, оцепенение, слёзы или, наоборот, резкое увеличение двигательной активности.

Как помочь ребенку в самой ситуации (сразу после нее)?

Ребёнок в ситуации активного внешнего воздействия может впасть в состояние шока. Поэтому первое, что нужно делать — обеспечить телесный контакт, вернуть ощущение безопасности. Обнимать, греть, поить тёплым, повторять «я с тобой», сказать «тот человек был неправ», проговаривать чувства ребёнка, например: «ты испугался, тебе было страшно, ты был растерян…» Важно в это время не вести никаких воспитательных бесед. Сознание ребёнка ещё не готово к осмыслению пережитого.

Как помочь ребенку оправиться от стресса потом?

Обязательно говорите о том, что тот, кто пытался увести ребёнка, не прав. Говорите прямо, что границы ребёнка были нарушены, что никто не имеет права уводить/хватать за руку/прикасаться к нему без разрешения. Говорите это и малышам-дошкольникам. Хвалите ребёнка, если он кричал/отбивался/не сдвинулся с места — защитное поведение всегда должно быть поддержано. Проговоривайте чувства в момент ситуации, объясняйте, что пугаться — это нормально. Можно предлагать проиграть ситуацию с помощью игрушек, нарисовать или слепить ее. Учите ребенка кричать. Разрешайте ребёнку быть невежливым. Разрешайте не идти на контакт со знакомыми, если ребёнок отказывается.

Если ситуация все же оказалась опасной, сразу звоните в полицию (телефоны 102, 112), и в поисковый отряд Лиза-алерт (8 (800) 700-54-52).

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