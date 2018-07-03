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«Стабильно беременею раз в год!»: Мила Кунис о третьих родах
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«Стабильно беременею раз в год!»: Мила Кунис о третьих родах 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Поклонники Милы Кунис не раз критиковали артистку, которая родила от Эштона Катчера двоих детей. По мнению фанатов, актриса увела мужа у голливудской звезды Деми Мур, построив свое женское счастье на переживаниях другой. Однако сами супруги никак не комментировали эти слухи, избегая вопросов о бывшей жене Катчера и его взаимоотношениях с ее детьми от Брюса Уиллиса.
В прессе то и дело появляются слухи о третьей беременности Милы Кунис, устав от пересудов, актриса решила поставить все точки над «i», рассказав о том, ждет ли она малыша.
«Я ничего не читаю о себе — действительно не знаю, что пишут обо мне… Правда, в курсе, что стабильно беременею раз в год и с такой же частотой развожусь с мужем. Знаю об этом, потому что так часто написано на обложках, которые замечаю, когда иду за продуктами в магазин», — отметила Кунис, добавив, что ее родители не раз звонили ей после того, когда видели в прессе очередной заголовок о ее интересном положении, взволнованные тем, что их дочь ждет ребенка.
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У супругов подрастают двое детей: трехлетняя дочка Уайетт и годовалый сын Димитрий. Мила не скрывает, что ее близкие каждый раз надеются, что слухи о ее беременности в СМИ не вымысел. «Папа всегда очень надеется, что новость о моей беременности не ложь», — приводит spletnik.ru слова актрисы.
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