«Стабильно беременею раз в год!»: Мила Кунис о третьих родах

В прессе то и дело появляются слухи о третьей беременности Милы Кунис, устав от пересудов, актриса решила поставить все точки над «i», рассказав о том, ждет ли она малыша.

«Я ничего не читаю о себе — действительно не знаю, что пишут обо мне… Правда, в курсе, что стабильно беременею раз в год и с такой же частотой развожусь с мужем. Знаю об этом, потому что так часто написано на обложках, которые замечаю, когда иду за продуктами в магазин», — отметила Кунис, добавив, что ее родители не раз звонили ей после того, когда видели в прессе очередной заголовок о ее интересном положении, взволнованные тем, что их дочь ждет ребенка.

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