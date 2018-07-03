Измена без секса: обманутый муж требует вернуть деньги за оплодотворение неверной жены

Москвич обнаружил, что ребенок, родившийся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), не от него. Супруга мужчины забеременела с помощью чужого биологического материала, ничего при этом не сообщив. Теперь обманутый муж судится и с клиникой, и с женой.

У супружеской пары несколько лет не получалось завести ребенка, спустя пять лет совместной жизни пара решилась на ЭКО. Клинику выбрали в Самаре, поближе к родному городу.

Успешному оплодотворению предшествовали две неудачные попытки, но с третьего раза женщина забеременела. Счастливый отец до рождения младенца не подозревал, что с биологической точки зрения отношения к этому ребенку не имеет.

Когда малыша забрали из роддома, мужчина заметил, что новорожденный не слишком похож на него. Расспросы супруги ситуацию не прояснили, поэтому он решил провести генетическую экспертизу на отцовство новорожденного. Тест показал: «Вероятность отцовства 0%». Для мужчины открывшаяся правда стала настоящим ударом: в свои 58 лет он уже отчаялся завести потомство. Внезапная удача с успешной беременностью молодой жены ненадолго его осчастливила, но тем больнее было разочарование.

Теперь к жене мужчина пошел с конкретными вопросами и результатами генетического исследования. Супруге ничего не оставалось, кроме как признаться: после двух неудачных попыток ЭКО, решилась на оплодотворение от чужого биоматериала, чтобы наверняка. На этом супружеская жизнь для пары закончилась. Такой обман мужчина воспринял как измену. Говорит, не готов воспитывать чужого ребенка. К тому же, если сын не его, зачем платить огромные деньги за ЭКО — все процедуры обошлись примерно в 600 тысяч рублей. С таким же успехом ребенка можно было и усыновить.

В первую очередь, москвич внимательно перечитал договор с самарской компанией. В одном из его пунктов указано, что врачи обязаны сообщить клиенту о любых изменениях в программе лечения. Мужчина уведомлений не получал, но ситуация двоякая. С одной стороны, он оформил доверенность на жену, так что она была наделена всеми полномочиями для принятия даже таких важных решений, как выбор биологического материала. С другой стороны, оплачивал все процедуры именно супруг, но в клинике не стали ему сообщать о том, что ребенок будет от другого мужчины.

Первый суд против клиники мужчина проиграл, но собирается подать на апелляцию. Пострадавший супруг ждет от клиники полного возмещения затрат, а заодно и морального ущерба.

С супругой ситуация еще сложнее. О совместной жизни с некогда любимой второй половиной мужчина и думать не хочет, но и развестись тоже невозможно: в этом случае придется платить алименты за чужого ребенка. В ближайшее время он будет судиться и с неверной.