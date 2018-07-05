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«Это было непростое решение, но я его принял». Губернатор вводит льготу по бесплатному проезду в столице для жителей МО
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«Это было непростое решение, но я его принял». Губернатор вводит льготу по бесплатному проезду в столице для жителей МО 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
5 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая в Мособлдуме, заявил о введении новой льготы для подмосковных пенсионеров. С 1 сентября жители области старше 60 лет смогут ездить на метро и другом общественном транспорте Москвы бесплатно. Глава региона рассказал, что ранее с такой просьбой к нему на встречах обращались жители региона.
«Мы должны слышать то, что просят от нас люди. Сегодня у нас есть возможность выполнить этот запрос. Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в Москве на общественном транспорте для всех жителей Подмосковья, начиная с 60 лет и старше. Это коснется порядка 1,5 миллионов человек», — сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что это решение было непростым и вокруг него было много споров.
«Часть моих коллег в правительстве возражали, есть разные аргументы. Но я принимаю это решение, и прошу вас его поддержать», — сообщил глава региона.
В четверг проходит последнее заседание весенней сессии в Мособлдуме, на нем традиционно выступил губернатор региона Андрей Воробьев. Он поблагодарил коллег за проделанную работу.
«В завершение весенней сессии я хотел бы поблагодарить депутатов Мособлдумы за конструктивный диалог, включенность в работу и участие в принятии сложных и важных решений», — сказал глава региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в пригородных поездах всем пенсионерам столицы и области.
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