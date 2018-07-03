Ещё
Екатеринбуржец получил приз фестиваля в Финляндии за скульптуру матери и ребёнка из песка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Екатеринбуржец получил приз фестиваля в Финляндии за скульптуру матери и ребёнка из песка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В городе Энонкоски в Финляндии на днях завершился фестиваль песчаных скульптур. В нём принимали участие мастера из 12 стран, в том числе екатеринбуржец Александр Савинов. Он занимается изготовлением ледяных фигур, скульптур из металла, дерева, бетона, снега и песка. На фестивале его работа заняла третье место, а молодой человек получил приз в 700 евро и медаль.
Свою работу Александр назвал Mother's love. Он изобразил в песке мать, обнимающую своего ребёнка.
— Мама — это теплота объятий, тех самых, которые открывают целый мир, учат делать первые шаги, вселяют уверенность в то, что всё обязательно получится, — рассказал Александр. — Свою скульптуру я посвятил двум очень дорогим для меня мамам — своей маме, которую я очень люблю, и Анастасии Савиновой, маме, которая очень любит нашего сына! Я выбрал для себя тему «Материнская любовь», потому что если в городе живут счастливые мамы, которые любят своих детей, то город этот будет счастливым.
Первое место на фестивале занял мастер из Голландии, а второе — скульптор из Польши. Кроме Александра в конкурсе участвовала ещё одна представительница России — девушка из Санкт-Петербурга.
По словам Александра, песчаные работы простоят на улице как минимум до конца лета. Чтобы они не рассыпались, их покрывают клеем ПВА с водой. А если над скульптурами натянуть тент, то они могут оставаться целыми в течение нескольких лет.
Александр Савинов этим летом делал огромную скульптуру женщины из дерева, которую потом сожгли на «Огонь Пляже». Как это было, смотрите в фоторепортаже.
e1.ru: последние новости
Ключи, фотоаппарат и игрушки: на «Чемпионате ползунков» родители приманивали детей как могли Маму двоих малышей, на которую упал тополь в Полевском, выписали после операции на позвоночнике Tinder в режиме ЧМ: «За одну ночь мне предложили секс 32 мексиканца, 7 шведов и одна американка»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини62
«Ты нас, мама, залюбила»2
Врачи «перешили» Надежду Бабкину6
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги4
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа18
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Звёзды Дети
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
01:00
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа
Звёзды Красота
03:47
Что стало с той самой Александрой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение