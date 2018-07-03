Екатеринбуржец получил приз фестиваля в Финляндии за скульптуру матери и ребёнка из песка

В городе Энонкоски в Финляндии на днях завершился фестиваль песчаных скульптур. В нём принимали участие мастера из 12 стран, в том числе екатеринбуржец Александр Савинов . Он занимается изготовлением ледяных фигур, скульптур из металла, дерева, бетона, снега и песка. На фестивале его работа заняла третье место, а молодой человек получил приз в 700 евро и медаль.

Свою работу Александр назвал Mother's love. Он изобразил в песке мать, обнимающую своего ребёнка.

— Мама — это теплота объятий, тех самых, которые открывают целый мир, учат делать первые шаги, вселяют уверенность в то, что всё обязательно получится, — рассказал Александр. — Свою скульптуру я посвятил двум очень дорогим для меня мамам — своей маме, которую я очень люблю, и Анастасии Савиновой, маме, которая очень любит нашего сына! Я выбрал для себя тему «Материнская любовь», потому что если в городе живут счастливые мамы, которые любят своих детей, то город этот будет счастливым.

Первое место на фестивале занял мастер из Голландии, а второе — скульптор из Польши. Кроме Александра в конкурсе участвовала ещё одна представительница России — девушка из Санкт-Петербурга.

По словам Александра, песчаные работы простоят на улице как минимум до конца лета. Чтобы они не рассыпались, их покрывают клеем ПВА с водой. А если над скульптурами натянуть тент, то они могут оставаться целыми в течение нескольких лет.

Александр Савинов этим летом делал огромную скульптуру женщины из дерева, которую потом сожгли на «Огонь Пляже». Как это было, смотрите в фоторепортаже.